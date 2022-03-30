Частину грошей чоловік навіть хотів провезти через кордон на собі

На пункті пропуску «Ягодин» у мешканця Волині вилучили 320 тис. доларів, які він намагався провести з приховуванням від митного контролю. Чоловік сховав валюту в аптечку, у автомобілі, а частину навіть намагався провезти на собі. Вилучені гроші перерахують на потреби армії, крім того, чоловікові загрожує штраф 9,5 млн грн.

Про інцидент повідомили у Волинській митниці в середу, 30 березня. Відомо, що волинянина затримали у пункті пропуску «Ягодин».

«Дбайливо спаковані і пораховані пачки банкнот водій приховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу, в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть на своєму тілі під верхнім одягом», – йдеться у повідомленні митників.

Гроші вилучили, їх обіцяють перерахувати на спецрахунок НБУ для потреб Збройних Сил України. Відповідно до ст. 483 Митного Кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення. За курсом НБУ на сьогодні це майже 9,5 млн грн.

Як інформував ZAXID.NET, наразі найбільшою зафіксованою сумою, яку вивезли з України в обхід митних правил під час війни є 40 млн доларів. Ці гроші у валізах вивезла в Угорщину дружина екс-нардепа Ігоря Котвіцького. Якимось чином їй вдалось оминути контроль українських митників. Однак їхні угорські колеги були більш пильними і виявили не задекларовані гроші.