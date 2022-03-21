Вилучені гроші передадуть на потреби ЗСУ

Вінницькі митники спіймали на кордоні з Молдовою дівчину, яка у валізах намагалася вивезти з України понад 410 тис. доларів та майже 10 тис. євро готівкою. Усі гроші у порушниці забрали, повідомило ДБР, у понеділок, 21 березня.

Інцидент трапився у пункті пропуску «Бронниця-Унгри» (Вінницька область). Митники виявили у ручній поклажі громадянки України 412 400 доларів та 9150 євро готівкою. Скільки років контрабандистці та звідки вона родом у ДБР не розголошують.

«Дівчина намагалася пішки перетнути кордон з незадекларованими грошима до Республіки Молдова. Співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил», – повідомило Державне бюро розслідувань.

На порушницю можуть накласти штраф в розмірі 100% вартості контрабанди. Готівка була вилучена, її конфіскуюють у дохід держави, а потім передадуть на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, цього ж дня, 21 березня, ДБР розпочало розслідування вивезення дружиною екс-нардепа Ігоря Котвіцького 30 млн дол. готівкою через закарпатську митницю. Жінка намагалася вивезти гроші у валізах через пункт пропуску «Вилок» на територію Угорщини. Готівка була не задекларована, її виявили вже на угорській стороні.