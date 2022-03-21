30 млн дол у валізах Анастасії Котвіцької виявили угорські митники

ДБР почало розслідування вивезення дружиною екс-нардепа Ігоря Котвіцького 30 млн дол. готівкою через закарпатську митницю. Правоохоронці повідомляють, гроші вивозились у кількох валізах через пункт пропуску «Вилок» на територію Угорщини. Готівку ніхто не задекларував, її виявили вже на угорській стороні. У Закарпатській митниці прокоментували інцидент, зазначивши, що через великий наплив людей, перевірку на кордонах проводили «у межах можливостей».

У понеділок, 21 березня, ДБР заявило про відкриття кримінального провадження за фактом зловживання службовими особами Закарпатської митниці. У повідомленні ДБР зазначається, що закарпатські митники могли сприяти незаконному вивезенні закордон 28 млн доларів та 1,3 млн євро у валізах Анастасії Котвіцької, дружини колишнього народного депутата Ігоря Котвіцького («Народний фронт»).

«Працівники митниці могли сприяти незаконному переміщенню через державний кордон 28 млн доларів та 1,3 млн євро через пункт пропуску "Вилок" до Угорщини. Гроші вивозились у валізах без декларування та в обхід митних правил», – зазначили у ДБР.

Про цей випадок раніше повідомляла «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у держструктурах. За даними видання, 30 млн доларів готівкою у валізах через держкордон вивезли ще 14 березня. Валізи, напаковані грошима, перевезли на Opel Vivaro через пункт пропуску «Вилок», що на кордоні з Угорщиною. Дружина екс-нардепа Анастасія Котвіцька та її мати Галина Кучер були пасажирками авто, ще одним пасажиром та водієм були громадяни Угорщини.

«При перетині українського кордону вказані особи ніяких коштів не задекларували, а українські митники огляду речей не провели. Проте за даними джерел УП, згодом виявилося, що Котвіцька на території митного посту, ймовірно "Тисабеч" (Угорщина), все ж задекларувала 28,8 млн доларів та 1,3 млн євро», – йдеться у публікації.

Ігор Безсмертний, т.в.о начальника Закарпатської митниці, під час брифінгу у понеділок, 21 березня, зазначив, що інформацію про вивезення великої суми готівку митниця отримала зі ЗМІ, наразі подано запити до угорської сторони: «Чекаємо від них відповіді – чи спростування чи підтвердження. Проводимо відповідну службову перевірку серед своїх співробітників. Якщо будуть виявлені факти, якщо це буде підтверджено, ми, відповідно, правоохоронним органам надамо матеріали для визначення відповідальності, якщо причетні наші працівники. Якщо не причетні, ми, відповідно, це теж доведемо до громадськості», – зазначив Ігор Безсмертний.

На запитання журналістів щодо проведення контролю митниками на кордоні, керівник Закарпатської митниці відповів, що через великий наплив людей, перевірка багажів здійснювалася у межах можливостей. «Ви знаєте, скільки було жінок із діточками, навіть ми надавали свої приміщення, бо ночі були холодні. І щодо питання контролю, – фізично не могли. Люди по кілька діб перебували на кордоні, в межах можливостей ми проводили контроль», – сказав Ігор Безсмертний, додавши, що наразі Закарпатська митниця зосереджена на отриманні гуманітарної допомоги: «Ми здійснюємо контроль в межах повноважень і в межах необхідності, які нам до сьогоднішня ситуація», – уточнив керівник митниці.

Наразі ДБР відкрило кримінальне провадження щодо вивезення значної суми коштів без декларування закордон за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років ув'язнення.