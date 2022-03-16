Також працівник посольства повинен заплатити штраф 26,8 млн грн

Дерожавне бюро розслідувань передало на потреби армії 1 млн доларів, вилучених в працівника українського посольства. Чоловіка затримали ще рік тому на пункті пропуску «Ягодин». У мікроавтобусі з дипломатичними номерами він намагався нелегально провезти понад 140 тис. доларів, 68 тис. євро, золоті злитки та ювелірні вироби. За рішенням суду, все це майно, сумарна вартість якого становить близько 1 млн доларів, передали на потреби ЗСУ.

Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, працівника українського посольства в країні ЄС, який намагався вивезти гроші з України через пункт пропуску «Ягодин», виявили 28 лютого 2021 року.

«Слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобусу, в якому було виявлено та вилучено майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів злотих злитків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також велику кількість цигарок. Все це працівник посольства намагався вивезти закордон під виглядом дипломатичної пошти», – йдеться у повідомленні.

На підставі рішення суду вилучена готівка, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США було конфісковано у власність держави. Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю) та стягнув з нього штраф в розмірі 26,8 млн. грн.