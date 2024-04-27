Унаслідок ДТП автомобіль «швидкої» перекинувся на дах

На Івано-Франківщині 30-річний водій Škoda зіткнувся з автомобілем швидкої допомоги, внаслідок чого спецавто перекинулось на дах. Водія легковика і двох пасажирів «швидкої» госпіталізували.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась у пʼятницю, 26 квітня, близько 17:15 між населеними пунктами Калуш та Вістова. На трасі Н-10 Стрий – Чернівці – Мамалига автомобіль швидкої допомоги, за кермом якого був 68-річний мешканець Новицької громади, їхав у напрямку Івано-Франківська та повертав на АЗС. Під час повороту він не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем Škoda Superb, яким керував 30-річний мешканець Калуша.

Фото поліції

Внаслідок ДТП із травмами до лікарні госпіталізували водія Škoda, а також 66-річного лікаря і 20-річного фельдшера швидкої медичної допомоги. Обидва водії за кермом були тверезими.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.