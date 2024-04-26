Чиновник збив 4 людей на пішохідному переході, вони перебувають у тяжкому стані

У п’ятницю, 26 квітня, голова районної військової адміністрації у Броварах Володимир Майбоженко перебуваючи напідпитку влетів на авто в натовп, внаслідок чого четверо людей отримали тяжкі травми. Про інцидент першими повідомили Telegram-канали.

Як повідомляється, внаслідок ДТП троє людей отримали переломи, ще одну людину діставали прямо з-під коліс авто. Всі у важкому стані, з численними переломами. ДТП він скоїв на власному автомобілі Volvo.

Поліцейські, що прибули на місце події, встановили, що голова райдержадміністрації перебуває у нетверезому стані. Драгер показав, що у крові Володимира Майбоженка 2,31 проміле алкоголю. На численних відео з місця події чітко видно, що Майбоженко ледь тримається на ногах.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко вже заявив, що голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено.

«Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична», – написав він у Facebook.

Кравченко також звернувся до правоохоронців з проханням в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події.

«Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі», – написав він.

В поліції Київської області розповіли подробиці п'яної ДТП з главою РВА в Броварах, його затримали

«Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – дитина», – повідомили в поліції і додали, що чиновника затримали.

Додамо, що Володимир Майбоженко з 2006 по 2010 роки обіймав посаду голови Київської облради. У 2015 році був обраний першим заступником Київської обласної ради та обіймав цю посаду до 2019 року. На посаду голови Броварської РДА його призначили у листопаді 2022 року.

Доповнено. За інформацією Київської ОВА, в ДТП у Броварах постраждали: 32-річна мама з донькою 2,5 року, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. У дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. В решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають.