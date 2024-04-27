Суд заарештував голову Броварської РДА без права застави
Напередодні Володимир Майбоженко п’яним збив чотирьох людей
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Голові Броварської районної державної адміністрації Київської області Володимиру Майбоженку, який напередодні напідпитку збив чотирьох людей, Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці. Про це у суботу, 27 квітня, повідомив Офіс генпрокурора.
«За клопотанням прокурорів голові однієї з РДА Київщини, який напередодні вчинив ДТП із чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою терміном на 2 місяці», – йдеться в повідомленні.
Майбоженку було повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).
В Офісі генерального прокурора не назвали прізвища та посади підозрюваного, однак зазначили, що до Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання «посадовцю РДА Київщини» запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
«26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле. Чотирьох людей, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медики діагностували у двох постраждалих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають у реанімаційному відділенні. Ще у двох – тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.
Як інформував ZAXID.NET, 26 квітня в Броварах Володимиро Майбоженко напідпитку проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.
За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.
Чотирьох людей, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медики діагностували у двох потерпілих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох – тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.