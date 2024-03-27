Роман Гринус керує Бібркою другу каденцію

Перемишлянський районний суд Львівської області покарав мера міста Бібрка на Львівщині Романа Гринуса за нетверезу їзду. Міського голову оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

За матеріалами справи, 8 січня увечері близько 21:30 Роман Гринус у стані алкогольного сп’яніння керував автомобілем марки Hyundai на вул. Тарнавського в Бібрці, де його зупинили поліцейські. Перевірка за допомогою алкотестера «Драгер» показала рівень алкоголю 1,52 проміле.

У судове засідання ані Роман Гринус, ані його захисник не з’явилися.

Суддя Олександра Гуняк визнала 55-річного Романа Гринуса винним у нетверезому водінні (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Постановою суду від 20 березня міського голову оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік. Постанова ще може бути оскаржена в апеляції.

Відповідно до декларації за 2023 рік, сім’я Романа Гринуса володіє трьома автомобілями, два з яких (Vollkswagen Crafter 2009 року випуску та Renault Master 2005 року випуску) записані на міського голову, а Hyundai Santa Fe 2017 року випуску, за кермом якого, ймовірно, затримали п’яним Романа Гринуса, записаний на його дружину Оксану Гринус. Останнє авто, вартістю близько півмільйона гривень, придбане у грудні 2022 року.

Роман Гринус вдруге обраний міським головою Бібрки у 2020 році, йшов на вибори як самовисуванець.