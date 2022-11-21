Одним із учасників побиття прокурора виявився племінник мера Бібрки Андрій Люлик

Племінник міського голови Бібрки Андрій Люлик та син старости села Стрілки Бібрської громади, колишній працівник СБУ Олег Влах під час дорожнього конфлікту побили прокурора Львівської обласної прокуратури Остапа Абрагамця. Інцидент трапився у Бібрці ще в ніч на 7 листопада, однак про нього стало відомо лише зараз.

Конфлікт на дорозі стався близько опівночі. Місцеві мешканці розповіли ZAXID.NET, що нетверезі Олег Влах та Андрій Люлик потрапили у ДТП на автомобілі, врізавшись в електроопору. Внаслідок цього їхній автомобіль заблокував рух дорогою. За якийсь час туди над'їхав прокурор Львівської обласної прокуратури Остап Абрагамець, однак Влах і Люлик відмовились його пропустити. У результаті виникла бійка, під час якої нетверезі чоловіки побили прокурора.

Мер Бібрки Роман Гринус підтвердив обставини інциденту за участю його племінника, однак факт ДТП заперечив. «Це сталося близько опівночі. Вони верталися з дня народження, чи то машина їм заглохла, стала поперек дороги. А цей прокурор їхав, вони його не пропускали, між ними виникла конфліктна ситуація», – розповів Роман Гринус ZAXID.NET.

Постраждалий прокурор Остап Абрагамець написав заяву в поліцію, однак коментувати інцидент відмовився (фото Facebook)

Зі слів мера Бібрки, поліція уже зверталася в міську раду за характеристиками винуватців бійки. «Поліція приходила, брала характеристики з місця проживання. Племінник позитивно характеризується, до відповідальності не притягався, хіба ще в дитинстві. Працює на роботі», – каже Роман Гринус.

Постраждалий прокурор зняв побої у Бібрській лікарні та написав заяву в поліцію. У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що ще 7 листопада зареєстрували заяву з цього приводу, кримінальне провадження ведуть за статтею «хуліганство» (ст. 296 ККУ). Суд обрав Олегу Влаху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а Андрію Люлику – цілодобовий домашній арешт. Окрім того, поліцейські скерували до суду дві адмінстративні справи щодо Андрія Люлика – за пошкодження дорожніх споруд та самовільне залишення місця ДТП.

За словами мера Бібрки, його 32-річний племінник Андрій Люлик працює садівником у розташованому у Стрілках курортному комплексі Edem Resort Medical & Spa, власником якого є екс-нардеп від «Свободи» Ігор Кривецький.

Інший учасник бійки 28-річний Олег Влах, за інформацією YouControl, є співвласником ТОВ «Готель Олімп» в Ужгороді. Це колишній працівник СБУ, працював у відрядженні в Бахмуті. У 2019 році був засуджений за шахрайство та підробку документів стосовно пенсій мешканцям окупованого Донбасу, проте залишився на волі, бо уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Його лише оштрафували на 8500 грн та змусили відшкодувати державі 87,7 тис. грн збитків.

Окрім того, Олег Влах уже був помічений у бійці навесні минулого року та був фігурантом кримінального провадження про умисне легке тілесне ушкодження (ч.1 ст.125 ККУ). Однак Пустомитівський районний суд закрив справу через відмову потерпілого від обвинувачення.

Постраждалий прокурор Остап Абрагамець працює прокурором відділу забезпечення обвинувачення Львівської обласної прокуратури. Коментувати згаданий інцидент він відмовився.