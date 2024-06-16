Одним із учасників конфлікту з прокурором виявився племінник мера Бібрки Андрій Люлик

Перемишлянський районний суд Львівської області виніс вирок племіннику міського голови Бібрки Андрію Люлику та сину старости села Стрілки Бібрської громади, колишньому працівнику СБУ Олегу Влаху, які під час дорожнього конфлікту побили прокурора Львівської обласної прокуратури Остапа Абрагамця. Суд призначив обом нападникам по року іспитового терміну, а також зобовʼязав виплатити прокурору матеріальну та моральну шкоди.

Інцидент трапився 7 листопада 2022 року у Бібрці. Як вказано в матеріалах справи, тієї ночі Андрій Люлик та Олег Влах під час комендантської години підійшли до хвіртки будинку, де жила ще одна потерпіла, та почали бити її металеві конструкції. Після цього жінка зателефонувала в поліцію.

У цей час цією ж вулицею їхав Остап Абрагамець на своєму автомобілі Nissan Rogue. Він зупинився, оскільки подальшому руху його авто заважав припаркований на узбіччі Lexus RX, на якому приїхали нападники. Він попросив чоловіків забрати автомобіль, після чого вони почали ногами бити його Nissan. Після цього Остап Абрагамець покинув місце інциденту та зателефонував у поліцію, а обидва чоловіки поїхали за ним.

Згодом на виклик поліції Остап Абрагамець приїхав до будинку потерпілої жінки й під час оформлення документів до його автомобіля знов підійшли Андрій Люлик та Олег Влах та вдарили його у обличчя. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

У суді чоловіки свою провину заперечили. За їх словами, того вечора вони зупинились біля будинку жінки через несправність автомобіля і стукали у хвіртку, аби вона вийшла. В цей час до них підійшов Остап Абрагамець, показав посвідчення прокурора та попросив забрати автомобіль, що заважає його руху. Натомість вони йому пояснили, що на цій вулиці діє односторонній рух. Після цього прокурор поїхав, а від’їжджаючи заднім ходом, зачепив скло автомобіля Lexus. Пізніше чоловіки знову проїжджали цією вулицею, побачили поліцію і вирішили з’ясувати, що сталося. Вони заперечили побиття прокурора.

Потерпіла в суді підтвердила, що того вечора викликала поліцію, оскільки її налякав невідомий гуркіт у ворота. Втім наступного дня вона поспілкувалася з одним із чоловіків, який пояснив, що хотів поставити автомобіль. Після цього він полагодив браму, тому претензій до нього вона не має.

Поліцейські в суді підтвердили, що того вечора між Андрієм Люликом, Олегом Влахом і Остапом Абрагамцем виник конфлікт, під час якого прокурора вдарили в обличчя, після чого агресивні чоловіки втекли з місця інциденту, а після затримання – відмовились проходити перевірку на алкоголь.

Враховуючи обставини справи, 13 червня 2024 року суддя Перемишлянського райсуду Роман Борняк призначив Олегу Влаху 4 роки позбавлення волі, втім замінив ув’язнення на рік іспитового терміну.

Андрію Люлику суд призначив 2 роки позбавлення волі, але також замінив це покарання на рік іспитового терміну. Крім цього, чоловіки мають сплатити прокурору по 11,6 тис. грн матеріальної шкоди та по 40 тис. грн – моральної. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.