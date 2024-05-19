Ніколас Карма робить зауваження хлопцю, який після цього бризне у обличчя блогера балончиком

У суботу, 18 травня, у центрі Львова на відомого блогера Ніколаса Карму (справжнє ім’я Микола Бучак) напали із перцевим балончиком. Блогер написав заяву у поліцію, яка уже порушила кримінальну справу.

«Я прогулювався площею Ринок, знімав відео, як зазвичай, і почув собі навздогін неприємні вигуки. Не буду повторювати, що вони говорили, а це було агресивно, недопустима лексика, поруч багато людей, діти. Я повернувся, щоб пояснити, що, не зважаючи на те, що я їм можу не подобатись, так не красиво висловлюватись. Далі ви все бачили, заяву в поліцію я написав», – розповів Нікола Карма.

На відео, яке оприлюднив блогер, видно як він робить зауваження хлопцю, що не красиво вигукувати в спину. Згодом цей хлопець бризнув в обличчя блогера балончиком.

«Мені не подобаються твої тік-токи і я вважаю, що ти чуть-чуть гейської натуральності. Мені не подобаються пі*ари», – заявив хлопець Ніколасу Кармі.

Ніколас Карма повідомив, що написав заяву в поліцію та подякував за розшук хуліганів. У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили, що порушили кримінальну справу за ч.1 ст.125 ККУ (нанесення легких тілесних ушкоджень). Поліція встановила особу нападника, ним виявився 21-річний львів’янин.

29-річний Микола Бучак відомий під псевдонімом Ніколас Карма. Львівський блогер відомий своїми відео у Tik Tok та Instagram, на яких він підходить до перехожих та запитує, скільки коштує їхній образ. Профіль блогера в Tik Tok налічує майже 500 тисяч підписників, а в Instagram – понад 350 тисяч підписників.