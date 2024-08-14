Ніколас Карма робить зауваження хлопцю, який після цього бризне у обличчя блогера балончиком

Галицький районний суд Львова визнав 21-річного Миколу Піскорського винним у вчиненні дрібного хуліганство. Львів’янин із перцевим балончиком напав на відомого блогера Ніколаса Карму та ображав його. Суд призначив Піскорському 119 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, львів’янин Микола Піскорський близько 21:30 18 травня ображав відомого блогера Ніколаса Карму у центрі Львова, а також бризнув йому в обличчя перцевим балончиком.

Сам Ніколас Карма розповідав, що, прогулюючись площею Ринок, почув нецензурні вигуки на свою адресу. На відео, яке оприлюднив блогер, видно як він робить зауваження хлопцю, що не красиво вигукувати в спину. Згодом цей хлопець бризнув в обличчя блогера балончиком.

«Мені не подобаються твої тік-токи і я вважаю, що ти чуть-чуть гейської натуральності. Мені не подобаються пі*ари», – заявив хлопець Ніколасу Кармі.

Нікола Карма написав заяву в поліцію, яка повідомила, що розшукала 21-річного хулігана. Щодо нього порушували кримінальну справу за ч.1 ст.125 ККУ (нанесення легких тілесних ушкоджень).

У серпні у судовому реєстрі оприлюднили постанову про притягнення нападника до адміністративної, а не кримінальної відповідальності. Суддя Ольга Павлюк призначила Миколі Піскорському 119 грн штрафу за дрібне хуліганство та зобов’язала сплатити 605 грн судового збору. На засідання суду Піскорський не прийшов. Постанову ще можна оскаржити.

29-річний Микола Бучак відомий під псевдонімом Ніколас Карма. Львівський блогер відомий своїми відео у Tik Tok та Instagram, на яких він підходить до перехожих та запитує, скільки коштує їхній образ. Профіль блогера в Tik Tok налічує майже 500 тисяч підписників, а в Instagram – понад 350 тисяч підписників.