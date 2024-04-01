Водій скоїв наїзд, а потім втік з місця аварії

На Буковині правоохоронці встановили, що до скоєння смертельної ДТП причетний депутат Сокирянської міської ради. Він перебував за кермом напідпитку і на смерть збив жінку, яка з велосипедом йшла по узбіччю дороги. Після аварії водій втік. Правоохоронці оголосили йому про підозру. В поліції не називають ім’я обранця, але з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що до аварії причетний 35-річний депутат Сокирянської міської ради Роман Мартинюк.

Смертельна ДТП сталася близько 20:00 29 березня у місті Сокиряни Дністровського району Чернівецької області. Водій керував автомобілем Audi A6 і здійснив наїзд на 43-річну жительку села Коболчин. Жінка йшла назустріч транспорту із велосипедом, обладнаним світловідбивальними елементами. Потерпіла загинула на місці від отриманих травм, а водій з місця ДТП втік. Того ж вечора поліція розшукала винуватця аварії.

«Під час скоєння наїзду водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прокурор повідомив про підозру депутату Сокирянської міської ради у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої та у залишенні без допомоги особу, яка перебуває в небезпечному для життя стані», – повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 1 квітня.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Чоловіку загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.