У селі Грозів Рівненського району водій мікроавтобуса наїхав на пенсіонерів

У неділю, 31 березня, в селі Грозів Рівненського району сталася смертельна ДТП. П’яний водій мікроавтобуса в’їхав у дерево біля лавки, де сиділи пенсіонери. Від отриманих травм 68-річна жінка загинула, а її 70-річний чоловік – потрапив у лікарню. Винуватця аварії взяли під варту, за скоєне йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Про це 1 квітня повідомили в прес-службі поліції Рівненщини.

Так, за інформацією правоохоронців, близько 18:00 27-річний рівнянин, який був за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини на узбіччя, де врізався у дерево.

«Біля нього на лавці перебувало подружжя місцевих жителів. 68-річну жінку намагалися врятувати медики, однак травми виявилися несумісні з життям. 70-річний чоловік із політравмою та переломом тазу госпіталізований до лікарні», – зазначають у поліції.

Відомо, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, його освідували у медзакладі. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 286-1 ККУ, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.