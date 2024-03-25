22-річний буковинець на швидкості в'їхав в огорожу приватного будинку

На Буковині п’яний водій врізався в огорожу приватного будинку. В аварії постраждало п’ятеро людей, серед них – троє неповнолітніх. Наступного дня 15-річна дівчина від отриманих травм померла в лікарні, повідомили ZAXID.NET в поліції Буковини. Поліцейські затримали 22-річного буковинця.

Аварія з п’ятьма постраждалими сталася після обіду 23 березня у селі Вітрянка Дністровського району. Автомобіль BMW з’їхав з дороги і врізався в цегляну огорожу приватного подвір’я. Очевидці ДТП на місце викликали поліцію та бригаду швидкої допомоги.

«Попередньо поліцейські встановили, що 22-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобіля, допустив виїзд транспорту за межі проїжджої частини. Внаслідок аварії, постраждав водій та четверо пасажирів легковика віком 5, 10, 15 і 26 років», – повідомили в поліції Буковини.

Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги. Наступного дня, 24 березня, одна із постраждалих, 15-річна дівчина померла у лікарні, зазначила ZAXID.NET речниця нацполіції Буковини Кароліна Маришева. Згідно з інформацією «Суспільне. Чернівці» у неповнолітньої лікарі діагностували політравму, зокрема і черепно-мозкову. Інші троє пасажирів та водій перебувають у лікарні, у них також політравма, однак легший стан.

Співробітники поліції попередньо встановили, що кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали 22-річного водія. Наразі він знаходиться у медзакладі під наглядом лікарів та працівників поліції.

За фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Правоохоронці конфіскували на штрафмайданчик автомобіль BMW.