Особу винуватця ДТП поліцейські встановили за допомогою номерних знаків, які зафіксував Остап Романів.

Львів’янин Остап Романів звинуватив скандального дрогобицького бізнесмена Миколу Лагодича у вчинені ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Коли домовитися на місці ДТП не вдалося, Микола Лагодич втік ще до приїзду поліції. Його оголосили в розшук.

Як написав на своїй Facebook-сторінці Остап Романів, ДТП трапилася у суботу ввечері, 23 березня, на вул. Стрийській. У Volkswagen Passat, за кермомо якого був Остап Романів, в’їхав Range Rover.

«Удар відбувся, коли я загальмував, щоб пропустити пішоходів на переході на вул. Стрийській 258. В мене вʼїхав чорний Range Rover, за кермом якого був, ймовірно, нетверезий водій. Розбив бампер, фару, зімʼяв кришку багажника. За кермом Range Rover (ДНЗ СА0393ІР) був бізнесмен з Дрогобича Микола Лагодич. Патрульні прибули приблизно за 5-6 хв після аварії, водія подали в розшук, але його досі не затримали, тому довести водіння в нетверезому стані навряд вийде», – написав Остап Романів. Поліцейські за допомогою бази даних з’ясували, що Range Rover на черкаських номерах належить Миколі Лагодичу.

Пошкоджений автомобіль Остапа Романіва (фото Остапа Романіва)

Остап Романів зазначив, що Микола Лагодич намагався вирішити ситуацію без поліції, пропонуючи гроші, однак, коли Остап Романів відмовився, Лагодич втік з місця ДТП.

«Запаху я від нього не чув, бо стояв на відстані. Але виглядав він явно нетверезим, саме тому я вирішив, що буду викликати поліції, адже домовлятися з ним немає про що», – сказав Остап Романів у коментарі ZAXID.NET.

Остап Романів зазначив ZAXID.NET, що станом на ранок 25 березня, коли минуло вже більше доби від ДТП, Миколу Лагодича не розшукали і нової інформації у цій справі не має.

Вранці понеділка, 25 березня, ZAXID.NET звернувся за коментарем до патрульної поліції Львівщини, щоб дізнатися, чи поліцейські вже розшукали і допитали Миколу Лагодича.

«У суботу увечері ми отримали виклик на ДТП на вулиці Стрийській. Екіпаж був за лічені хвилини на місці події. Оскільки винуватець втік з місця автопригоди і за даними камер центру безпеки міста поїхав у напрямку Дрогобича, орієнтування отримали і тамтешні екіпажі груп швидкого реагування. Особа порушника встановлена. Вирішується питання притягнення його до адмінвідповідальності», – розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львівської області.

ZAXID.NET намагався зв’язатися із Миколою Лагодичем, однак трубки він не підняв.

Зазначимо, згідно з даними територіального сервісного центру МВС, у Миколи Лагодича у 2014 році вилучили водійські права і з 2015 року чоловік перебуває у базі позбавлених керування транспортними засобами.

Нагадаємо, Микола Лагодич неодноразово фігурував у скандальних історіях. У березні 2023 року у Дрогобичі поліція затримала місцевого бізнесмена Миколу Лагодича за керування авто у стані наркотичного сп’яніння. Суддя визнала Миколу Лагодича винним у нетверезій їзді та оштрафувала на 17 тис. грн. У травні 2023 року його алабаї пошматували кількох собак. Тоді суд постановив конфіскувати двох алабаїв та оштрафував на 3400 грн. Згодом власниця загиблої собаки відсудила 20 тис. грн компенсації. Окрім того, у 2020 році Микола Лагодич влаштував стрілянину з рушниці в центрі Дрогобича через конфлікт з місцевим підприємцем. Після цього прокуратура повідомила йому про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Дрогобицький міськрайонний суд призначив йому один рік умовного терміну, звільнивши від тюремного ув’язнення.