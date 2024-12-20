ДТП трапилась 23 березня на виїзді зі Львова

Дрогобицький міськрайонний суд розглянув три постанови щодо скандального дрогобицького бізнесмена Миколи Лагодича, який у березні 2024 року спричинив ДТП у Львові і втік. При цьому, Микола Лагодич із 2015 року позбавлений водійського посвідчення. Суд визнав його винним за трьома статтями КУпАП, однак закрив справу через закінчення термінів давності.

ДТП трапилась 23 березня на вул. Стрийській, 258. Микола Лагодич за кермом автомобіля Land Rover не вибрав безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Volkswagen CC, за кермом якого був львівʼянин Олег Романів. Після ДТП водій Volkswagen повідомив, що бізнесмен був за кермом нетверезим, пропонував йому гроші, аби вирішити справу без поліції, а коли той викликав патрульних – Микола Лагодич утік. Пізніше Остап Романів звинувачував поліцію в бездіяльності.

Микола Лагодич свою провину зперечував і заявляв, що це Остап Романів нібито його «підрізав» на дорозі, а після ДТП він сплатив йому тисячу доларів. При цьому, за даними територіального сервісного центру МВС, у Миколи Лагодича у 2014 році вилучили водійські права і з 2015 року він перебуває у базі позбавлених керування транспортними засобами.

Дрогобицький міськрайонний суд розглядав справу щодо Миколи Лагодича трьома окремими постановами. На жоден із судів він не зʼявився, а його адвокат просив закрити справу через завершення термінів давності. За ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження авто) суд визнав його винним і закрив справу. За ст. 122-4 (залишення місця ДТП) його також визнали винним і закрили справу за термінами давності. За ст. 126-5 (керування авто без прав) він з аналогічних причин уник покарання. Всі ці постанови можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, Микола Лагодич неодноразово фігурував у скандальних історіях. У березні 2023 року у Дрогобичі його затримала поліція за керування авто у стані наркотичного сп’яніння. Суддя визнала Миколу Лагодича винним у нетверезій їзді та оштрафувала на 17 тис. грн. У травні 2023 року його алабаї пошматували кількох собак. Тоді суд постановив конфіскувати двох алабаїв та оштрафував на 3400 грн. Згодом власниця загиблої собаки відсудила 20 тис. грн компенсації. Окрім того, у 2020 році Микола Лагодич влаштував стрілянину з рушниці в центрі Дрогобича через конфлікт з місцевим підприємцем. Після цього прокуратура повідомила йому про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Дрогобицький міськрайонний суд призначив йому один рік умовного терміну, звільнивши від тюремного ув’язнення.