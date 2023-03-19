Миколу Лагодича затримали за кермом позашляховика Range Rover у стані наркотичного сп’яніння

У Дрогобичі поліція затримала місцевого бізнесмена за керування авто у стані наркотичного сп’яніння. Про цей випадок повідомили місцеві журналісти, зазначаючи, що йдеться про Миколу Лагодича.

У телеграм-каналі дрогобицького порталу «Варто – Галицькі новини» вранці 19 березня опублікували інформацію про те, що у ніч з 18 на 19 березня у Дрогобичі затримали скандального бізнесмена Миколу Лагодича. Він керував авто Range Rover у стані наркотичного сп’яніння.

У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили, що близько 23:00 18 березня у Дрогобичі затримали 51-річного водія авто Range Rover з ознаками наркотичного сп’яніння. Він відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння, тому на нього склали два протоколи: через керування авто у нетверезому стані та за ч.1 ст.126 КУпАП (керування авто без документів).

Микола Лагодич – відомий у Дрогобичі бізнесмен з неоднозначною репутацією. Він та його син Артур неодноразово потрапляли у скандали через конфлікти з місцевими підприємцями. Кілька років тому Миколі Лагодичу спалили автомобіль Range Rover.