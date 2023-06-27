Миколу Лагодича затримали за кермом позашляховика Range Rover у стані наркотичного сп’яніння

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини оштрафував на 17 тис. грн дрогобицького бізнесмена Миколу Лагодича, якого поліція зупинила з ознаками наркотичного сп’яніння за кермом Range Rover. Його не позбавили водійських прав, оскільки воно у нього вилучене із 2014 року.

Як вказано у постанові суду, 18 березня близько 23:40 на вул. Лесі Українки у Дрогобичі поліцейські зупинили авто Range Rover, за кермом якого перебував місцевий бізнесмен Микола Лагодич з ознаками наркотичного сп’яніння (зіниці не реагували на світло, порушена координація рухів, шкіра обличчя потемніла). Водій відмовився пройти перевірку на стан наркотичного сп’яніння.

Адвокат Миколи Лагодича подав клопотання про закриття провадження через відсутність події та складу адмінправопорушення, оскільки обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення, на його думку, не відповідають дійсності.

У суді заслухали лікарку Дрогобицької міської лікарні №1, яка розповіла, що водій словесно не відмовився проходити огляд на стан наркотичного сп’яніння, але «вчиняв всі можливі дії задля уникнення проходження огляду». На відеозаписі з місця події також видно, що Микола Лагодич уникав проходження огляду.

Згідно з даними територіального сервісного центру МВС, у Миколи Лагодича у 2014 році вилучили водійські права і з 2015 року чоловік перебуває у базі позбавлених керування транспортними засобами.

Справу розглянула суддя Олеся Нагірна, яка визнала Миколу Лагодича винним у нетверезій їзді та оштрафувала на 17 тис. грн. На думку судді, оскільки водій уже позбавлений права керування транспортним засобом, то йому не призначали заборону керувати транспортними засобами протягом року, згідно ч.1 ст.130 КУпАП. На постанову ще може бути подана апеляція.