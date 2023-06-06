Миколу Лагодича також обвинувачували у тому, що він здійснив постріл з карабіна у напрямку житлових будинків, однак цю обставину суд виключив з фабули обвинувачення

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок підприємцю Миколі Лагодичу за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Під час вуличного конфлікту він погрожував людям зброєю. Суд призначив Лагодичу один рік умовного терміну, звільнивши від тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у червні 2023 року, випадок трапився ще у червні 2020 року. Миколу Лагодича обвинувачували у тому, що він, перебуваючи у нетверезому стані, погрожував людям мисливським карабіном.

У суді Микола Лагодич частково визнав свою провину. Він розповів, що того дня його син перевозив білборд на територію недіючого садка на вул. Грушевського, зателефонував йому та повідомив, що біля ділянки зібрались люди, які перешкоджають встановленню білборда. Микола Лагодич визнав, що вживав алкоголь, але, розуміючи, що може бути конфлікт, він пішов до сина. Підприємець також визнав, що взяв з собою карабін, сподіваючись, що люди побачать зброю та припинять конфлікт. Зброю він переносив на ремені.

Фото дрогобицького сайту 03244

Миколу Лагодича також обвинувачували у тому, що він здійснив постріл з карабіна у напрямку житлових будинків, однак цю обставину суд виключив з фабули обвинувачення, оскільки не було надано достатньо доказів. Допитані у суді свідки зазначали, що чули постріл, але не бачили, хто саме стріляв. Сам Микола Лагодич заперечив, що здійснював постріл.

«Під час конфлікту йому було нанесено удар кастетом в ліве око. Відчувши, що втрачає свідомість, попросив відвести його в сторону. Тому пішли з сином на територію садочка. Заперечив, що стріляв зі зброї в напрямку житлових будинків. З даного приводу пояснив, що попросив сина набрати йому води. Артур, повернувшись, побачив його на землі, а поряд лежав карабін. Чи здійснював постріл не знає, оскільки знепритомнів, а дактилоскопічна експертиза не проводилася», – процитували у вироку суду слова Миколи Лагодича.

Суд також не знайшов підтверджень, що Миколу Лагодича вдарили кастетом у обличчя. Під час розгляду справи у суді потерпілі заявили, що не мають претензій до обвинуваченого.

Справу розглядала суддя Зоряна Павлів, яка визнала обвинуваченого винним у вчиненні правопорушення за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї) та призначила покарання у вигляді трьох років тюрми, але його звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Мисливський самозарядний карабін «Сайга 12К», за рішенням суду, мають конфіскувати та передати ЗСУ. На вирок ще може бути подана апеляція.