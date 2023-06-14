Під час спілкування із 34-річним водієм ВАЗу патрульні побачили, що він перебуває у стані сильного сп’яніння

У Львові патрульні виявили водія з критично високою дозою алкоголю, після вчинення ним ДТП. Під час перевірки на алкотестері у 34-річного водія виявили понад 5 проміле алкоголю.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, 13 червня приблизно о 19:00 патрульні отримали виклик на вул. Виговського. Заявник повідомив, що почув, як спрацювала сигналізація у його автомобілі. На місці поліцейські встановили, що водій ВАЗ 21063 рухався заднім ходом та в’їхав у припарковане авто Mazda. Під час спілкування із 34-річним водієм ВАЗу патрульні побачили, що він перебуває у стані сильного сп’яніння.

Стрілки вгору на табло означають результат понад 5 проміле

Львів’янин погодився пройти перевірку на алкотестері, яка показала, що кількість алкоголю в організмі водія перевищила вимірювальний діапазон алкотестера і результат становить понад 5 проміле. Це смертельно небезпечна доза алкоголю у крові.

На водія склали два протоколи: за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП, а також винесли постанову за відсутність відповідних документів.