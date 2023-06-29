Алабаї підбігли до песика, якого вигулювала господиня, схопили його та втекли

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини постановив конфіскувати двох алабаїв місцевого бізнесмена Миколи Лагодича, які бігали містом без нагляду та кидались на перехожих та собак. Відомо, що одну собаку алабаї загризли до смерті.

Як вказано у постанові суду, 24 травня до поліції надійшло одразу кілька звернень від мешканців Дрогобича, які заявляли, що містом бігають двоє агресивних собак породи алабай та кидаються на людей. Одна жінка заявила, що алабаї загризли її собаку, яку у цей час вигулювала її донька та отримала психологічну травму. Ще одна жінка заявила, що собаки намагались напасти на неї та покусати.

Згідно з рапортом поліцейських, вони бачили, як двоє алабаїв кидались на людей, через що поліцейські використали пістолет для відстрілу гумовими кулями. Було здійснено два постріли в повітря та в сторону, щоб їх відлякати. Після цього собаки втекли, а згодом їх забрала власниця.

Як повідомляв ZAXID.NET, 24 травня алабаї, які належать бізнесмену Миколі Лагодичу, бігали містом без нагляду. Вони напали на щонайменше двох собак – одна загинула, а інша потрапила у важкому стані до ветклініки. Наступного дня після нападу Микола Лагодич підтвердив, що це були його алабаї, але заявив, що він не винний, а собак випустила його друга дружина. Тоді поліцейські справді склали протокол про порушення правил тримання собак на 34-річну жінку. У судове засідання жінка не з’явилась.

Справу розглянула суддя Зоряна Павлів, яка визнала, що Марта Тарасович допустила порушення правил тримання тварин та оштрафувала її на 3400 грн. Суд також постановив конфіскувати двох алабаїв та передати їх на утримання Державної установи «Дрогобицька виправна колонія №40». На постанову ще може бути подана апеляція.