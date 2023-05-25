Алабаї підбігли до песика, якого вигулювала господиня, схопили його та втекли

У середу, 24 травня, у Дрогобичі два агресивних алабаї бігали вулицями без намордників, кидалися на перехожих і погризли кількох собак. Одна із тварин, на яку напали, загинула, ще одна собака у важкому стані у ветеринарній клініці. Поліцейським довелося підстрелити одного з алабаїв. Виявилося, що агресивні собаки належать дрогобицькому бізнесмену з неоднозначною репутацією Миколі Лагодичу.

У середу до поліції Дрогобича надходили численні повідомлення від мешканців, що вулицями міста бігають два агресивні алабаї без намордників та кидаються на людей і тварин. Тварин бачили, зокрема, на вул. Грушевського, неподалік центру міста.

Алабаї, які гуляли без господаря і намордників, накинулися на двох маленьких собак, яких господині вигулювали на повідку. Алабаї схопили малих собак за шию, зірвали з повідка і втекли з ними геть.

Власниця собаки, яку схопили алабаї і втекли, несамовито кричить (Відео 18+)

Одна з тварин загинула, інша у важкому стані у ветклініці. Поліцейським довелося підстрелити одного з алабаїв, коли той кидався на людей на вул. Пилипа Орлика.

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Відео нападу двох агресивних алабаїв на інших собак поширили кілька Telegram-каналів, у повідомленнях йшлося, що власник алабаїв – місцевий одіозний бізнесмен Микола Лагодич. ZAXID.NET неодноразово писав про Лагодича, що його ловили за кермом у стані наркотичного сп'яніння, і про те, що він влаштував стрілянину з рушниці у Дрогобичі.

Наступного дня після нападу Микола Лагодич підтвердив, що це були його алабаї, та записав відеозвернення, у якому просить людей надати йому контакти потерпілих, аби відшкодувати їм моральну шкоду. Сам переконує, що він ні в чому не винен.

«Грошима це звичайно не компенсуєш, але хочу вибачитися, бачить Бог не моя вина в цьому, не моя....Спосіб засунути, загнати, посадити тупо мене в тюрму привело до того. Власними руками друга дружина, яка мала бажання на цьому нажитися з стукачами мусарськими, з Петриком, зробили все, щоб мої собаки когось загризли і мене посадили», – сказав Микола Лагодич у своєму відео-вибаченні.

Попри те, що сам Лагодич на відео чітко повідомив, що алабаї його, правоохоронці повідомили, що за неналежне утримання тварин оштрафували 34-річну мешканку Дрогобича. З власних джерел у правоохоронних органах ZAXID.NET відомо, що оштрафована жінка – співмешканка Миколи Лагодича.

«Невдовзі поліцейські встановили власницю алабаїв, 34-річну місцеву мешканку. Як пояснила жінка, під час вигулювання собаки від неї втекли», – повідомили у поліції.

Правоохоронці склали на жінку протокол за порушення правил утримання собак, максимальний штраф, який вона заплатить, – 3400 грн. У поліції додали, що зараз собаки зачинені у вольєрі.