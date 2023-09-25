Алабаї підбігли до песика, якого вигулювала господиня, схопили його та втекли

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини задовольнив позов жінки, чию собаку загриз алабай місцевого бізнесмена Миколи Лагодича. Жінка відсудила 20 тис. грн компенсації, однак ці кошти стягнуть не з Миколи Лагодича, а з Марти Тарасович – саме її суд визнав винною у неналежному утриманні тварин: алабаї бігали містом, нападали на перехожих та їхніх собак. Після цього випадку Лагодич заявляв, що тварин випустила його друга дружина, яку й притягнули до адмінвідповідальності.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у вересні 2023 року, дрогобичанка звернулась до суду, щоб отримати 20 тис. грн компенсації через загибель своєї собаки, яку 24 травня загриз один з алабаїв дрогобицького бізнесмена Микола Лагодича.

Того дня двоє собак породи алабай, які належать бізнесмену Миколі Лагодичу, бігали Дрогобичем без нагляду. Вони напали на щонайменше двох собак – одна загинула, а інша потрапила у важкому стані до ветклініки. Наступного дня після нападу Микола Лагодич підтвердив, що це були його алабаї, але заявив, що він не винний, а собак випустила його друга дружина. Тоді поліцейські справді склали протокол про порушення правил тримання собак на 34-річну жінку. Згодом справу розглянув суд, який визнав Марту Тарасович винною у порушенні правил тримання тварин, оштрафував її та постановив конфіскувати собак.

Потерпіла, яка звернулась до суду по компенсацію, розповіла, що того дня її неповнолітня донька гуляла з собакою на поводку. На них накинулись алабаї, один з яких схопив собаку за шию та побіг геть. Після цього у собаки була артеріальна кровотеча і ветлікар констатував смерть.

Позивачка розповіла, що ця собака жила у їхній сім’ї сім років, після нападу у доньки був переляк, втрата сну, тривожно-депресивний стан. Донька позивачки тепер має страх перед великими собаками, а через думку, що такий напад може повторитись, вони бояться взяти нову тварину.

Справу розглянув суддя Андрій Хомик, який задовольнив позов жінки та зобов’язав Марту Тарасович виплатити їй 20 тис. грн моральної та матеріальної компенсації. На рішення ще може бути подана апеляція.