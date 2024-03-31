З часу ДТП минув вже тиждень

Минулого тижня, 23 березня ввечері, у Львові на вул. Стрийській сталась ДТП. У Volkswagen Passat, за кермомо якого був львів’янин Остап Романів, в’їхав Range Rover, що належить скандальному дрогобицькому бізнесмену Миколі Лагодичу.

Микола Лагодич поїхав з місця ДТП до прибуття поліції. Його досі не розшукали і не склали протокол, без якого, як розповів у коментарі ZAXID.NET Остап Романів, він не може звернутися до суду.

«Востаннє я спілкувався з поліцією у п’ятницю, 29 березня. Мені сказали, що вони не можуть знайти Миколу Лагодича і скласти на нього протокол. У понеділок телефонуватиму ще. Якщо за тиждень справа не зрушиться з місця, то за допомогою юриста буду оскаржувати бездіяльність поліції», – розповів Остап Романів ZAXID.NET.

Він додав, що 24 березня звернувся в страхову компанію, його заявку розглядали упродовж п’яти днів, і призначили обстеження пошкоджень машини експертом на вівторок, 2 квітня. Тоді буде відома точна сума збитків.

Тим часом Микола Лагодич, за словами Остапа Романіва, зводить на нього наклеп: мовляв, вони «вдарили по руках» і бізнесмен заплатив за пошкодження машини тисячу доларів на місці аварії.

«Пан Микола видає наклеп, а це вже принципове питання для мене. Він заявляє, що я нібито взяв в нього 38 тис. грн і «вдарив з ним по рухах». Я не торкався і не торкнуся ні його грошей, ні його руки. В момент, коли пан Микола пропонував мені гроші, а потім покидав місце ДТП, я якраз говорив з диспетчером патрульної поліції. Це зрозуміло з часу виклику поліції та з метаданих відео самого ДТП, де чути, як я уточнюю місце події. Поліцію викликали до того, як Лагодич поїхав», – написав Остап Романів на своїй Facebook-сторінці.

Також Остап Романів розповів, що 25 березня, за два дні до того, як на сторінці Миколи Лагодича з’явилося відео з наклепом, до нього телефонувала невідома людина, яка представились «іншою стороною ДТП».

«Пропонували домовитись за грошову компенсацію ремонту авто, а також збрехати, що за кермом Range Rover в день ДТП, 23 березня, був не Микола Лагодич, а хтось інший», – говорить Остап Романів.

Що каже Микола Лагодич

ZAXID.NET також звернувся за коментарем до Миколи Лагодича. Той розповів, що вважає винним в ДТП саме Остапа Романіва, який буцімто «підрізав» його, і цей факт має встановити поліція. Він також повторив, що за домовленістю з Остапом Романівим заплатив йому тисячу доларів, хоча ушкодження його машини «на вдвічі меншу суму».

«Відверто, ця історія почалася не зараз. Вона триває вже 12 років. Поліцейські з Дрогобича мене ненавидять, бо я відверто кажу, що вони вбивці і гвалтівники. Вони потім перейшли в різні райони і відділи, але мене переслідують досі. Вони знають, що я не вживаю алкоголь, тому постійно звинувачують у їзді під наркотиками. Я вже давно їжджу з водієм, бо права у мене забрали. А ця ДТП – то ми домовились з тим чоловіком, а він потім викликав поліцію. Бо він теж працює на поліцію», – сказав у коментарі ZAXID.NET Микола Лагодич.

Також він додав, що поліцейські телефонували до нього і він має зустрітися з ними у середу, 3 квітня.

«Я як ніхто зацікавлений у розгляді цієї справи. По-перше, мене підрізали. По-друге, я не був за кермом, що можуть підтвердити мій водій і моя дівчина», – повторив свою версію ДТП Микола Лагодич.

Водночас на фото, зроблених на місці аварії дівчиною Остапа Романіва, видно, що в машині, окрім Миколи Лагодича, більше нікого не було.

Зазначимо, згідно з даними територіального сервісного центру МВС, у Миколи Лагодича у 2014 році вилучили водійські права і з 2015 року чоловік перебуває у базі позбавлених керування транспортними засобами.

Нагадаємо, Микола Лагодич неодноразово фігурував у скандальних історіях. У березні 2023 року у Дрогобичі поліція затримала місцевого бізнесмена Миколу Лагодича за керування авто у стані наркотичного сп’яніння. Суддя визнала Миколу Лагодича винним у нетверезій їзді та оштрафувала на 17 тис. грн. У травні 2023 року його алабаї пошматували кількох собак. Тоді суд постановив конфіскувати двох алабаїв та оштрафував на 3400 грн. Згодом власниця загиблої собаки відсудила 20 тис. грн компенсації. Окрім того, у 2020 році Микола Лагодич влаштував стрілянину з рушниці в центрі Дрогобича через конфлікт з місцевим підприємцем. Після цього прокуратура повідомила йому про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Дрогобицький міськрайонний суд призначив йому один рік умовного терміну, звільнивши від тюремного ув’язнення.