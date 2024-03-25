В аварії загинув водій автомобіля Škoda

На Тернопільщині в аварії з вантажівкою загинув водій легкового авто. ДТП сталася неподалік села Кам’янки Тернопільського району на трасі Тернопіль – Хмельницький. За попередньою інформацією водій авто Škoda Octavia не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Смертельна аварія сталася близько обіду 24 березня. Автомобіль Škoda Octavia на швидкості в’їхав у вантажне авто, яке рухалося на зустріч. Щоб уникнути удару, водій вантажівки намагався з’їхати в бік. В результаті фура опинилася в кюветі, а легковий автомобіль дуже сильно пошкодився зі сторони водія. На місце події очевидці викликали рятувальників та поліцейських.

«На місці події працювали всі відповідні служби. Патрульні здійснювали регулювання дорожнього руху.

Водій авто загинув на місці», – повідомили в патрульній поліції Тернопільщини.

Слідчі з’ясували, що водій Škoda Octavia виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою Renault з напівпричепом, який перевозив свиней. У результаті удару він загинув. Щоб витягнути тіло чоловіка з понівеченого авто, рятувальники застосовували спеціальні інструменти. Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що в ДТП загинув 63-річний житель Харкова. Водій вантажівки отримав травми, його медики швидкої допомоги госпіталізували в лікарню.

Поліцейські за фактом смертельної ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини).