Одна людина загинула у ДТП біля Хватова

Біля села Хватів Буської громади на Львівщині трапилася смертельна аварія. Вантажівка Renault Magnum та мікроавтобус Opel Vivero зіткнулися 24 березня близько 14:00. Загинув водій буса та травмувалася дитина. Аварія ускладнила рух трасою Київ-Чоп.

«Біля населеного пункту Хватів, що на автодорозі Київ - Чоп сталася ДТП з потерпілими. Одна смуга для руху перекрита. Патрульні забезпечують реверсний рух», – повідомили у патрульній поліції Львова.

Внаслідок ДТП загинув водій Opel Vivero 1986 року народження. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували його тіло з понівеченого авто. Також витягли дев’ятирічного пасажира, його із травмами шпиталізували.

На ділянці можливі затори. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.