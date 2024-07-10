Розтрощений бус після зіткнення з вантажівкою

Буський районний суд Львівської області звільнив від тюремного ув’язнення водія вантажівки, який виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у бус на Львівщині. У цій ДТП загинув водій мікроавтобуса та постраждала 8-річна дитина.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, аварія трапилась цьогоріч 24 березня на трасі Київ-Чоп у селі Хватів, що у Золочівському районі Львівщини. Юрій Фаєр керував вантажівкою Renault Magnum порушив ПДР, був неуважним та виїхав на зустрічну смугу, де в’їхав у мікроавтобус Opel Vivaro. Унаслідок зіткнення водій буса загинув, а також постраждала дитина.

За даними поліції, за кермом вантажівки був 61-річний мешканець Закарпаття, а у бусі мешканці Рівненської області – загинув 38-річний чоловік, а пораненій дитині вісім років.

У суді водій вантажівки визнав свою провину у вчиненні смертельної ДТП. Юрій Фаєр заявив, що проявив неуважність і виїхав на зустрічну смугу. Справу розглянув суддя Борис Журибіда, який розглянув матеріали справи та дані про особу обвинуваченого, зокрема, що він є раніше не судимим та потерпіла немає до нього претензій і просить не позбавляти волі.

Суддя визнав водія вантажівки винним у вчинення смертельної ДТП, призначивши п’ять років тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами, але Фаєра звільнили від основного покарання з трирічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.