Мешканець Одещини за кермом мікроавтобуса збив на смерть пішохода на Львівщині і втік

Поліцейські затримали 66-річного водія Mercedes Sprinter, мешканця Одеської області, який 20 березня збив на смерть пішохода на Львівщині і втік. Винуватцю загрожджує до восьми років тюрми.

Як повідомили у понеділок, 25 березня, в поліції Львівщини, йдеться про смертельну ДТП, яка сталася уночі 20 березня у селі Вовчатичі Ходорівської громади на Львівщині. Автомобіль на смерть збив пішохода, водій з місця аварії втік. Тіло загиблого на узбіччі дороги виявив сусід.

До розшуку водія-втікача та автомобіля, яким було скоєно наїзд, були залучені усі служби поліції. Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що наїзд був скоєний мікроавтобусом Mercedes Sprinter, зареєстрованим в Одеській області. У момент скоєння ДТП за кермом транспортного засобу перебував 66-річний мешканець Одещини.

Cмертельна ДТП у селі Вовчатичі Ходорівської громади (фото поліції)

Винуватця аварії затримали в Одеській області. Мікроавтобус вилучили на арештмайданчик.

За фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення в небезпеці (ч.2 ст.286 та ч.1 ст.135 ККУ). Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.