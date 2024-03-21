Водій збив на смерть пішохода біля Ходорова і втік

У середу пізно ввечері, 20 березня, у селі Вовчатичі Ходорівської громади на Львівщині автомобіль на смерть збив пішохода. Водій з місця ДТП втік, його розшукує поліція.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася вночі у селі Вовчатичі Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій на автомобілі скоїв наїзд на 68-річного місцевого мешканця та поїхав з місця події. Унаслідок ДТП літній чоловік загинув.

Поліцейські розшукують водія-втікача та встановлюють місце перебування автомобіля.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.