На Львівщині розшукують водія, який наїхав на пішохода і втік з місця події. ДТП трапилася у неділю ввечері, 3 березня, поблизу села Вербиця, Стрийського району. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода – 19-річного жителя Івано-Франківської області. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні. Водій з місця ДТП втік.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Правоохоронці розшукують автомобіль та встановлюють особу водія-втікача. Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановили обставини цієї ДТП, у поліції просять зголоситись на оперативну лінію 102.