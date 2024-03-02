Автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучили на арештмайданчик

У Червонограді на Львівщині поліцейські розшукали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла з місця події. Про це у суботу, 2 березня, повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 лютого, близько 20:00, на вулиці Стуса в Червонограді.

«Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на 51-річного місцевого мешканця та втік з місця події», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Провівши оперативно-розшукові заходи правоохоронці з’ясували, що наїзд на чоловіка скоїла 20-річна місцева мешканка, яка керувала автомобілем Mazda 6. Поліцейські встановили її місце перебування. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучили на арештмайданчик.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін. Поліцейські встановлюють обставини події, призначено експертизи.