Водій не впорався з керування і з'їхав з дороги

У четвер, 29 лютого, у Жидачеві на вул. Будівельників сталася смертельна ДТП за участі підлітків. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Водій мотоцикла Sabur SB, 18-річний мешканець одного зі сіл Стрийського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та в’їхав у бетонну огорожу. Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці події.

Пасажир мотоциклу, 16-річний житель району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Фото поліції

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.