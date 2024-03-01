На Львівщині 18-річний водій мотоцикла в’їхав в бетонну огорожу і загинув
Його 16-річний пасажир госпіталізований в лікарню
У четвер, 29 лютого, у Жидачеві на вул. Будівельників сталася смертельна ДТП за участі підлітків. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
Водій мотоцикла Sabur SB, 18-річний мешканець одного зі сіл Стрийського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та в’їхав у бетонну огорожу. Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці події.
Пасажир мотоциклу, 16-річний житель району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Фото поліції
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.