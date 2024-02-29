У листопаді минулого року нардеп перевищив допустиму швидкість і збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину

Народний депутат України від ВО «батьківщина» Андрій Ніколаєнко перевищив дозволену швидкість їзди автомобілем, що стало причиною смертельної ДТП на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирської області у листопаді 2023 року. Про висновки експертизи повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань у четвер, 29 лютого.

Слідчі встановили, що народний депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху рухався з Києва до Львова з перевищенням дозволеної швидкості.

«Камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза», – йдеться у заяві ДБР.

Слідчі заявили, що якби водій не перевищував допустиму швидкість понад 110 км/год та своєчасно загальмував, загибла 18-річна дівчина встигла б залишити межі проїзної частини.

Правоохоронці зазначили, що Ніколаєнко систематично притягався до адмінвідповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості. Зокрема, впродовж 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови.

Депутатові інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Йому загрожує до 8 років вязниці. Наразі слідчі ДБР відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

відео ДБР

Як інформував ZAXID.NET, 3 листопада 2023 року народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину у Житомирській області. Свою участь у смертельній ДТП Ніколаєко особисто підтвердив у Facebook. Депутат стверджував, що правил дорожнього руху не порушував та швидкість не перевищував. Втім, за даними слідчих ДБР, нардеп перевищив швидкість. 6 листопада 2023 року народному депутату оголосили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

9 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва відправив Андрія Ніколаєнка під цілодобовий домашній арешт до 4 січня 2024 року. Проте, вже 4 січня підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП нардепа звільнили з-під домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Андрій Ніколаєнко, що відомо?

Андрій Ніколаєнко – український політик, дипломат, екс-голова політичної партії «Основа», член політичної партії ВО «Батьківщина». Перший голова новоствореного Державного агентства України з питань відновлення Донбасу у 2014 році. Координатор неформального об'єднання підприємців «Українська Бізнес Ініціатива». На посаді голови політичної партії «Основа» у 2017 році виступав за позаблоковий статус України та мирне повернення окупованого Донбасу та Криму через міжнародні юридичні механізми.