Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП Андрій Нвколаєнко

Народному депутату України Андрію Ніколаєнку, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Житомирській трасі, суд змінив запобіжний – з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання. Про це у середу, 3 січня, повідомило «Суспільне» із посиланням на пресслужбу Печерського районного суду Києва.

Обрання нового запобіжного заходу для Андрія Ніколенка у вигляді особистого зобов’язання слідчий суддя ухвалив 29 грудня 2023 року. Він діятиме до 6 лютого 2024 року.

«Було покладено обов'язки не змінювати місце проживання, місце роботи без повідомлення слідчого, прокурора або суду, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають йому право виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі. Свою участь у смертельній ДТП Ніколаєко особисто підтвердив у Facebook, він запевнив, що перебував за кермом тверезим та не порушував правил дорожнього руху. Втім, за даними слідчих ДБР, нардеп перевищив швидкість. 6 листопада 2023 року народному депутату оголосили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

9 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва відправив Андрія Ніколаєнка під цілодобовий домашній арешт до 4 січня 2024 року. За скоєне ДТП йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Андрій Ніколаєнко – український політик, дипломат, екс-голова політичної партії «Основа», член політичної партії ВО «Батьківщина». Перший голова новоствореного Державного агентства України з питань відновлення Донбасу у 2014 році. Координатор неформального об'єднання підприємців «Українська Бізнес Ініціатива».

На посаді голови політичної партії «Основа» у 2017 році виступав за позаблоковий статус України та мирне повернення окупованого Донбасу та Криму через міжнародні юридичні механізми.