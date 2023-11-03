Нардеп Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину

Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі. Про це 3 листопада повідомила Нацполіція Житомирської області.

За словами правоохоронців, ДТП сталася близько 9:45 на трасі Київ – Чоп у селі Березівці Житомирського району. Водій Mercedes-Benz GLE, 44-річний народний депутат, рухаючись по крайній лівій смузі, збив пішоходку. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи. Триває з’ясування всіх обставин події.

Поліція не уточнила ім’я нардепа, але, за даними УП та «Бабеля», йдеться про народного депутата від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко. Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець перебував з дружиною.

Андрій Ніколаєнко – український політик, дипломат, екс-голова політичної партії «Основа», член політичної партії ВО «Батьківщина». Перший голова новоствореного Державного агентства України з питань відновлення Донбасу у 2014 році. Координатор неформального об'єднання підприємців «Українська Бізнес Ініціатива».

Нардеп Андрій Ніколаєнко потрапив у ДТП

На посаді голови політичної партії «Основа» у 2017 році виступав за позаблоковий статус України та мирне повернення окупованого Донбасу та Криму через міжнародні юридичні механізми.