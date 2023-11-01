37-річний Тарас Баранич на смерть збив 76-річного велосипедиста

Івано-Франківський міський суд обрав депутату Калуської міської ради Тарасу Бараничу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави щонайменше до 24 грудня 2023 року. Кілька днів тому він на смерть збив 76-річного велосипедиста.

Як повідомляв ZAXID.NET, ДТП трапилась у селі Голинь Калуського району на трасі Н-10 Стрий – Чернівці. 37-річний водій автомобіля Volvo XC-60 наїхав на 76-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Поліцейські, які прибули на місце ДТП, зʼясували, що водій Volvo за кермом був нетверезим. У його крові виявили 1,12 проміле алкоголю. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ.

У поліції не повідомили особу водія, однак зазначили, що він мешканець села Сівка-Калуська і є депутатом однієї із місцевих рад. Однак за даними місцевого видання «Вікна», йдеться про депутата Калуської міської ради Тараса Барнича, який працює на посаді старшого пожежника-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

27 жовтня Івано-Франківський міський суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави до 24 грудня 2024 року.