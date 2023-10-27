Депутату загрожує до 10 років позбавлення волі

На Івано-Франківщині п’яний депутат спричинив смертельну ДТП, внаслідок чого загинув велосипедист-пенсіонер. Інцидент стався у Калуському районі, повідомили у п’ятницю, 27 жовтня, у прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП ввечері 26 жовтня. За даними очевидців, поблизу села Голинь, що на Калущині, водій Volvo XC-60 збив людину.

«Поліцейські встановили, що на автодорозі Н-10 "Стрий – Чернівці", водій автомобіля не дотримався безпечного інтервалу та дистанцій між транспортними засобами, відтак лівою передньою частиною автомобіля вчинив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямі. Від отриманих травм 76-річний чоловік, мешканець села Пійло, помер на місці», – повідомили у прес-службі поліції.

Смертельну ДТП спричинив 37-річний депутат однієї з місцевих рад, мешканець села Сівка-Калуська, розташованого за 4 км від Голині, де стався інцидент. За даними слідства, він був напідпитку – медики виявили 1,12 проміле алкоголю в крові.

Депутата затримали у порядку ст. 208 ККУ, правоохоронці розпочали кримінальне провадження та оголосили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (вчинення ДТП у стані алкогольного сп'яніння). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі без права водити авто до 10 років.

Триває досудове розслідування, наразі суд обирає депутату запобіжний захід. Водночас ім’я депутата правоохоронці не повідомляють.