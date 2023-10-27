Бетонний стовп впав на машину, однак люди не постраждали

27 жовтня на вулиці Пасічній у Львові трапилася ДТП між автомобілями Citroen Jumpy та Volkswagen Passat, після зіткнення Volkswagen збив бетонну електроопору, яка впала на авто. Водій не постраждав.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львова, аварія трапилася близько 11:00 біля будинку №38 на вул. Пасічній. За попередніми висновками, один з водіїв не надав переваги іншому під час повороту. Від удару Volkswagen відкинуло в опору.

Як видно з оприлюднених очевидцями фото, Volkswagen на київській реєстрації в’їхав у бетонний стовп, який від удару впав на машину. Ні водій, ні учасники ДТП з іншого автомобіля не травмувалися.

Через обірвану мережу, яка впала на проїзну частину, рух вулицею перекрили. ДТП спричинили серйозні затори в районі вулиць Личаківська-Пасічна.