Аварія трапилася у селі Дуліби Стрийського району

На трасі Київ – Чоп в межах Львівщини трапилась ДТП між трьома автомобілями, в якій постраждало четверо людей. Аварія трапилася вранці 27 жовтня біля села Дуліби неподалік Стрия. Через це рух ділянкою перекритий.

«На автодорозі Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Дуліби трапилася автопригода з потерпілими. Дорога перекрита для руху транспорту. Врахуйте це під час планування поїздки», – повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Поліцейські ще встановлюють учасників ДТП та постраждалих. На місці працюють слідчі. За попередньою інформацією, в аварії постраждали четверо людей.

О 12:30 проїзд трасою частково відновили. Патрульні регулюють рух.

P.S. О 14:20 рух трасою відновили.