Позашляховик протаранив відбійник та зніс два дорожні знаки

На трасі Київ–Чоп на Рівненщині сталась ДТП, яку спричинив львів’янин за кермом BMW X5. Чоловік не впорався з керуванням і в’їхав у відбійник. Внаслідок аварії травмувався водій та пасажир позашляховика.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, ДТП сталась близько 05:20 у п’ятницю, 27 жовтня, в селі Молодаво Друге (орієнтовно за 10 км від Дубна).

«Керманич автомобіля BMW X5, 57-річний житель Львова, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, внаслідок чого протаранив понад 40 метрів відбійника та зніс два дорожніх знаки», – зазначають правоохоронці.

У водія медики попередньо діагностували перелом гомілки, а у його пасажира, 47-річного львів’янина, – струс головного мозку, забої та гіпертонічний криз.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Попередньо відомо, що водій був тверезий.