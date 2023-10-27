ДТП вантажівки та легковика сталася на трасі у Пасіках-Зубрицьких

У четвер, 26 жовтня, на трасі Київ-Чоп біля Львова водій вантажівки вчинив ДТП з легковиком Chery та втік з місця ДТП. В аварії постраждав пасажир легковика. А водія вантажівки поліція оголосила в розшук.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:00 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Пасіки-Зубрицькі Львівського району. Відбулося зіткнення автомобіля Chery, яким керувала 27-річна жителька Закарпатської області, та невстановленої вантажівки, водій якої після ДТП поїхав з місця події.

Унаслідок аварії 36-річний пасажир легковика, мешканець Закарпатської області, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Про важкість травм постраждалого в поліції не уточнили.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККу). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські розшукують водія вантажівки.