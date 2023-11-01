ДТП трапилась 14 червня в селі Залужжя неподалік Яворова

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок водієві Віталію Гороху, який у стані алкогольного сп’яніння в’їхав у бетонну огорожу і збив двох пішохідок. Одна з постраждалих невдовзі померла в лікарні. Суд призначив водієві 6 років позбавлення волі.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 14 червня 2023 року близько 12:00 в селі Залужжя Яворівського району. 50-річний водій Peugeot Partner Віталій Горох їхав вулицею Вербицького в напрямку траси Рава-Руська – Яворів – Судова Вишня й поблизу будинку №45 в’їхав у бетонну огорожу, виїхав на узбіччя, де наїхав на двох пішохідок – місцевих мешканок віком 63 і 70 років. Невдовзі одна з постраждалих померла в лікарні. При цьому, за кермом водій був нетверезий.

В суді Віталій Горох свою провину визнав та підтвердив обставини ДТП. Він зазначив, що бачив людей на автобусній зупинці на узбіччі вулиці, втім вчасно загальмувати не встиг. При гальмуванні його автомобіль занесло на зупинку, де стояли люди, тому він відвернув автомобіль на узбіччя, де збив пішохідок. Він просив суд суворо його не карати, адже сам є переселенцем і відшкодував 6 тис. грн на ремонт огорожі. Родичі загиблої в суді вимагали моральну компенсацію та суворе покарання для водія.

Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського райсуду Наталія Швед визнала Віталія Гороха винним у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння та призначила 6 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.