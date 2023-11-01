Трактор перекинувся в лісі

На Львівщині внаслідок ДТП загинули водій та пасажир трактора. Водій трактора не впорався з керуванням та перекинувся.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 31 жовтня, близько 18:00, у лісовому масиві неподалік села Соснівка Самбірського району. Попередньо 55-річний водій трактора Dongfeng 240 не впорався з керуванням і перекинувся.

Від отриманих у ДТП травм тракторист помер на місці. 38-річний пасажир трактора з важкими травмами був госпіталізований в лікарню, однак згодом помер.

За фактом ДТП, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.