У лісі перекинувся трактор, тракторист загинув на місці

У середу, 4 жовтня, у лісі поблизу села Пила Моршинської громади на Львівщині перекинувся трактор. У результаті 67-річний водій загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 15:30 на території лісогосподарства неподалік села Пила Стрийського району. 67-річний водій трактора «Т-40», мешканець одного з сіл Стрийського району, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги, після чого транспортний засіб перекинувся.

Від отриманих внаслідок ДТП травм тракторист помер на місці події.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).