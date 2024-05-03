Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон у п’ятницю, 3 травня, приїхав до Львова. Під час зустрічі разом британським послом Мартіном Гаррісом обговорили розбудову індустріальних парків у Львові, можливість пошуку шляхів відкриття львівського аеропорту та важливість формування ветеранської спільноти. Разом з міським головою Андрієм Садовим Девід Камерон висадив дерево на площі Катедральній у центрі Львова. Тепер робінія буде рости поруч з деревом, яке у березні 2023 року висадив професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Девід Камерон зазначив, що посадив багато дерев, але це – вперше в Україні.

Відео з Facebook Андрія Садового