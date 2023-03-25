Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер робить селфі після висадки дерева у центрі Львова у суботу, 25 березня. Під час візиту до Львова Тімоті Снайдер разом із міським головою Львова Андрієм Садовим та заступницею директора департаменту економічного розвитку Олександрою Сладковою висадив поблизу Латинського катедрального собору на площі Катедральній саджанець Робінії Умбракуліфери. Дерево у народі називають кулястою акацією. «Він попереджав про небезпеку для світу, яку несе росія, ще задовго до початку війни у 2014 році. Тімоті впевнений, що російська імперія має програти свою останню війну, бо мир можливий тільки після перемоги України. Тепер на площі Ринок буде рости дерево Тімоті Снайдера. Переможемо у війні і пан професор прочитає тут свою лекцію про свободу», - написав Андрій Садовий після події.

Фото Андрія Садового і Олександри Сладкової