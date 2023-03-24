Під час особистої зустрічі Олександр Ширшин також мав книжку Тімоті Снайдера, але вже її український переклад

Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер у п’ятницю, 24 березня, відвідав Львів та прочитав лекцію студентам Українського католицького університету. На зустрічі зачитували питання від військових зі спільноти УКУ, які зараз перебувають на фронті. Також Тімоті Снайдер зустрівся із військовослужбовцем, який в окопі читав його книгу.

Фото із зустрічі опублікував сам Олександр Ширшин, військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади, який є випускником УКУ. У січні фото Олександра, який лежить в окопі і читає книжку англійською мовою Тімоті Снайдера «Шлях до несвободи» стало популярним у соцмережах після того, як її опублікував сам Тімоті Снайдер з підписом «Найвища честь для автора – читач».

Олександр Ширшин, військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади, читає на фронті книжку Снайдера ( фото з Twitter історика)

Історик зустрівся зі студентами та викладачами УКУ на закритій лекції у Центрі Шептицького. На початку зустрічі Тімоті Снайдер привітався з учасниками українською мовою, також він, відповідаючи на запитання, часто переходив з англійської на українську, якою досить непогано володіє.

Головними тезами цієї зустрічі було те, що Україна забезпечила безпеку життя Європи, бо фактично стримала усю агресію на своїй території.

«Один із наративів ЄС про війну Росії в Україні – не про поразку, а про мир. Ми всі хочемо миру. Але питання в тому, як можемо його досягнути? Мир – не те ж саме, що й капітуляція. Іноді мир означає поразку для однієї сторони і перемогу для іншої. Можливо, саме українська стійкість буде передумовою до мирного світу. Я думаю, що ви інколи не усвідомлюєте повною мірою того, як ви вражаєте своєю самопожертвою в цій боротьбі за свободу та демократію. Моя робота як історика зараз спрямована проти наративів ЄС, бо їхні наративи зараз не про поразку, а про мир», – наголосив Тімоті Снайдер.

Усю лекцію Тімоті Снайдера можна прослухати за посиланням.