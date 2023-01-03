Американський історик Тімоті Снайдер опублікував фото військового ЗСУ, який в окопі читає в оригіналі його працю «The road to unfreedom» [«Шлях до несвободи»]. «Найвища честь для автора – читач», – підписав фото Снайдер. У вівторок, 3 січня, прес-служба Українського католицького університету повідомила, що військовим ЗСУ є 28-річний випускник УКУ Олександр Ширшин, який служить у 80-ій десантно-штурмовій бригаді і зараз перебуває на одному з найгарячіших напрямків Кремінна – Сватове. Восени 2022-ого за бойові заслуги Олександра Ширшина відзначили орденом «За мужність» третього ступеня. Сам військовий родом із Миколаєва.

фото Тімоті Снайдер