На могилі воїна Олега Скибика на полі почесних поховань на Личаківському кладовищі у Львові встановили різдвяну ялинку. Солдат загинув у квітні 2022 року, захищаючи Батьківщину у Попасній. Ялинка на могилі героя прикрашена білими голубами, янголами та червоними кулями. Фото зробив львівський фотограф Юрко Дячишин 17 грудня.

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